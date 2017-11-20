Тренер "Наполи" перед матчем с "Шахтером": наш соперник является командой топ-класса

Тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о задачах своей команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".

На предматчевой пресс-конференции накануне игры тренер хозяев отметил:

"Не может быть никаких вариантов или сомнений – нам нужна только победа. Да, матч против "Шахтера" будет очень сложным, поэтому я настраиваю своих ребят на бескомпромиссное сражение. Последние две тренировки команды полностью посвящены подготовке к матчу Лиги чемпионов, и, надеюсь, они окажутся плодотворными. Наш соперник – команда топ-класса, она демонстрирует отличный футбол, и, насколько я знаю, многие игроки "Шахтера" находятся «на карандаше» у лучших тренеров Европы. Но и мы сейчас вышли на пик формы. С точки зрения физической готовности мы в лучшей форме за последние три года".

Читайте также"Шахтер" отправился в Италию на матч с "Наполи" с 20 футболистамиКомментируя турнирное положение в группе, Сарри сказал:

"У нас сложная ситуация в группе. К сожалению, не все зависит от нас, но у нас есть небольшая надежда и сперва мы должны завтра побеждать дома. Сейчас не время для математических подсчетов, я ожидаю, что команда с большой душой отнесется к поединку против "Шахтера". Мы знаем, что соперник силен. Не должны давать ему пространство — это сильная сторона украинцев. Ожидаем отличного матча".

Он добавил, что "Шахтер" по своему потенциалу хорошо смотрелся бы в чемпионате Италии.

"Я уверен, что "Шахтер" в Серии А был бы в первой шестерке или семерке команд. Эту команду уже раз недооценивали в этом розыгрыше", - сказал Сарри.

Кроме того, он добавил, что среди игроков донецкого клуба особенно опасен Тайсон.

Матч "Наполи" – "Шахтер" состоится во вторник, 21 ноября, в Неаполе. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.