Хацкевич провел юбилейный матч в "Динамо" в рамках чемпионата Украины

15:21, 20 ноября 2017
Футбол
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На счету белоруса Хацкевича 135 матчей за "Динамо" в качестве игрока и 15 - в качестве тренера.

Александр Хацкевич провел 150-й матч в чемпионате Украины / prosport.tsn.ua

Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, состоявшийся в минувшую субботу в Кропивницком, "Зирка" - "Динамо", стал юбилейным для главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

Этот матч стал для Хацкевича 150-м в чемпионатах Украины. 135 из них он провел в качестве игрока "Динамо", 15 – уже в качестве тренера столичного клуба (учтены только матчи высшего дивизиона, в рамках Премьер-лиги).

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Примечательно, что, кроме «Динамо» (Киев), белорус Хацкевич больше ни за один украинский клуб не выступал.

Как сообщал УНИАН, в выездном поединке с «Зиркой» киевское «Динамо» добилось победы - 2:0, что позволило сократить отставание от донецкого «Шахтера» до четырех очков.

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Теги: #Динамо Хацкевич#Хацкевич юбилейный матч