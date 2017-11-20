Хацкевич провел юбилейный матч в "Динамо" в рамках чемпионата Украины

Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, состоявшийся в минувшую субботу в Кропивницком, "Зирка" - "Динамо", стал юбилейным для главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

Этот матч стал для Хацкевича 150-м в чемпионатах Украины. 135 из них он провел в качестве игрока "Динамо", 15 – уже в качестве тренера столичного клуба (учтены только матчи высшего дивизиона, в рамках Премьер-лиги).

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Примечательно, что, кроме «Динамо» (Киев), белорус Хацкевич больше ни за один украинский клуб не выступал.

Как сообщал УНИАН, в выездном поединке с «Зиркой» киевское «Динамо» добилось победы - 2:0, что позволило сократить отставание от донецкого «Шахтера» до четырех очков.