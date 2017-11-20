Президент федерации футбола Италии ушел в отставку после провала "Скуадры Адзурры"
14:39, 20 ноября 2017Футбол
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Карло Тавеккио покинул свой пост.
Карло Тавеккио / Reuters
Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио покинул свой пост. Об этом сообщает Football Italia. Функционер подтвердил информацию. Ранее 74-летний Тавеккио заявлял, что не намерен уходить в отставку.
Напомним, сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джанпьеро Вентура, однако шквал критики обрушился и на итальянскую федерацию, в том числе на Тавеккио, который занимает свой пост с 2014 года.
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