Один из ведущих украинских волейболистов Плотницкий перешел в итальянскую "Монцу"

Один из лидеров сборной Украины по волейболу, игрок чемпиона страны -харьковского "Локомотива" - Олег Плотницкий продолжит карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

20-летний талантливый украинский игрок согласовал контракт с командой Gi Group Monza, которая в 2001 году выиграла национальный чемпионат. Наставником клуба является испанец Мигель Анхель Фаласка – чемпион Европы и трехкратный призер Евролиги, а также главный тренер национальной команды Чехии.

Олег Плотницкий на своей странице в Instagram попрощался с болельщиками "Локомотива" и поблагодарил всех за поддержку.

Следует отметить, что в составе сборной Украины Плотницкий стал победителем Евролиги, а с молодежной сборной Украины (U-20) в 2016 году завоевал серебро на чемпионате Европы среди сверстников, получив приз лучшего игрока турнира.

"Монца" - представитель высшего дивизиона итальянского волейбола. В нынешнем сезоне команда слабо стартовала, и пока занимает 12-е место в турнирной таблице (2 победы, 6 поражений, 6 очков). Но впереди еще 22 тура, по ходу которых у команды Плотницкого есть шанс исправить ситуацию.

Интересно, что историческое название команды «Воллей Милано», а спонсорское название — «Джи Груп Монца». Именно под спонсорским названием команда и выступает во всех турнирах. Начиная с 2013 года клуб играет в Монце, городе в 20-ти километрах от Милана.