Футбольный матч чемпионата Румынии завершился со счетом 26:1 (видео)
13:29, 20 ноября 2017Футбол
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Силы соперников оказались слишком неравными.
Матч в чемпионате Румынии завершился со счетом 26:1
Матч четвертой лиги чемпионата Румынии по футболу между командами «Академия Рапид» и «Венус» завершился со счетом 26:1. Видео с игры появилось на YouTube.
Примечательно, что единственный мяч «Венуса» был забит, когда команда проигрывала со счетом 0:26.
«Академия Рапида» лидирует в турнирной таблице, а «Венус», проиграв 11 матчей из 11-ти идет на последнем месте.
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