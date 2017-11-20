Футбольный матч чемпионата Румынии завершился со счетом 26:1 (видео)

Матч четвертой лиги чемпионата Румынии по футболу между командами «Академия Рапид» и «Венус» завершился со счетом 26:1. Видео с игры появилось на YouTube.

Примечательно, что единственный мяч «Венуса» был забит, когда команда проигрывала со счетом 0:26.

«Академия Рапида» лидирует в турнирной таблице, а «Венус», проиграв 11 матчей из 11-ти идет на последнем месте.