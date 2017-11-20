"Шахтер" отправился в Италию на матч с "Наполи" с 20 футболистами

Сегодня утром донецкий «Шахтер» отправился на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека взял в Неаполь 20 футболистов.

Вратари: Андрея Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко

Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давит Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо, Иван Петряк

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук

Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Паулу Фонсеки достаточно сыграть вничью в Италии.

«Наполи» и «Шахтер» сыграют 21 ноября. Начало матча в 21:45. Онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.