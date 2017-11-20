"Шахтер" отправился в Италию на матч с "Наполи" с 20 футболистами
12:56, 20 ноября 2017Футбол
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Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Наполи" - "Шахтер" состоится завтра.
Паулу Фонсека взял в Италию 20 игроков / ФК "Шахтер"
Сегодня утром донецкий «Шахтер» отправился на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека взял в Неаполь 20 футболистов.
Вратари: Андрея Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко
Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давит Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо, Иван Петряк
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук
Для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечным Паулу Фонсеки достаточно сыграть вничью в Италии.
«Наполи» и «Шахтер» сыграют 21 ноября. Начало матча в 21:45. Онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
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