Блохин: "Реал" в свое время предлагал за меня 4 миллиона долларов (видео)

Легендарный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин рассказал об интересе к нему со стороны мадридского «Реала» в 1982 году.

«Реал» предлагал за меня 4 миллиона долларов. Это был 1982 год. Если бы мне дали даже 200 тысяч долларов, то я бы перешел. Даже за меньшие деньги согласился бы, мне было бы просто интересно окунуться в это.

Если бы я тогда уехал в «Реал» или другую команду, то мне было бы легче становиться тренером. Я бы прошел другую школу. Преимущество Шевченко в том, что он уехал на Запад в раннем возрасте. Не в 28, а в 23. Выучил язык, адаптировался в этом обществе. У него уже другое видение, другой менталитет», – сказал Блохин в интервью в передаче "ПроФутбол".