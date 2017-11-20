Блохин: "Реал" в свое время предлагал за меня 4 миллиона долларов (видео)
12:09, 20 ноября 2017Футбол
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Легендарный игрок Олег Блохин рассказал, в чем оказалось преимущество Андрея Шевченко по сравнению с ним.
Легендарный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин рассказал об интересе к нему со стороны мадридского «Реала» в 1982 году.
«Реал» предлагал за меня 4 миллиона долларов. Это был 1982 год. Если бы мне дали даже 200 тысяч долларов, то я бы перешел. Даже за меньшие деньги согласился бы, мне было бы просто интересно окунуться в это.
Если бы я тогда уехал в «Реал» или другую команду, то мне было бы легче становиться тренером. Я бы прошел другую школу. Преимущество Шевченко в том, что он уехал на Запад в раннем возрасте. Не в 28, а в 23. Выучил язык, адаптировался в этом обществе. У него уже другое видение, другой менталитет», – сказал Блохин в интервью в передаче "ПроФутбол".
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