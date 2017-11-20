Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" обратится в Лозанну по "мариупольскому делу" (видео)

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию, что его клуб будет оспаривать техническое поражение его команды «Мариуполю», которое присудили киевлянам в ФФУ, в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

«Мы будем действовать в правовом поле. Больше ничего не буду говорить. Обязательно обратимся в Лозанну. Мои комментарии уже ни к чему, поэтому я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места», — заявил Суркис в интервью программе "ПроФутбол".

Напомним, "Динамо" не прибыло на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь в августе, мотивируя свое решение отсутствием у клуба официальных гарантий безопасности от принимающей стороны и организаторов поединка.

В итоге сперва контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, а затем и апелляционный комитет этой же организации приняли решение о наказании "Динамо" техническим поражением (0:3).

Впоследствии, после принятия КДК ФФУ решения о техническом поражении для киевлян, боссы клуба сменили свою позицию и попросили УПЛ и "Мариуполь" провести переигровку матча, уже не требуя для себя специальных гарантий.

УПЛ даже провела опрос среди остальных клубов на предмет возможности такой переигровки. В поддержку предложения "Динамо" высказались 7 клубов, "Верес" сохранил нейтралитет и лишь три клуба ("Шахтер", "Ворскла" и сам "Мариуполь") отвергли подобный вариант, как неприемлемый.