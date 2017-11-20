Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" обратится в Лозанну по "мариупольскому делу" (видео)
Киевский клуб будет до последнего доказывать свою правоту.
Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию, что его клуб будет оспаривать техническое поражение его команды «Мариуполю», которое присудили киевлянам в ФФУ, в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
«Мы будем действовать в правовом поле. Больше ничего не буду говорить. Обязательно обратимся в Лозанну. Мои комментарии уже ни к чему, поэтому я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места», — заявил Суркис в интервью программе "ПроФутбол".
Напомним, "Динамо" не прибыло на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь в августе, мотивируя свое решение отсутствием у клуба официальных гарантий безопасности от принимающей стороны и организаторов поединка.
В итоге сперва контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, а затем и апелляционный комитет этой же организации приняли решение о наказании "Динамо" техническим поражением (0:3).
Впоследствии, после принятия КДК ФФУ решения о техническом поражении для киевлян, боссы клуба сменили свою позицию и попросили УПЛ и "Мариуполь" провести переигровку матча, уже не требуя для себя специальных гарантий.
УПЛ даже провела опрос среди остальных клубов на предмет возможности такой переигровки. В поддержку предложения "Динамо" высказались 7 клубов, "Верес" сохранил нейтралитет и лишь три клуба ("Шахтер", "Ворскла" и сам "Мариуполь") отвергли подобный вариант, как неприемлемый.