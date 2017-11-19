Турнирная таблица УПЛ: отрыв "Шахтера" от "Динамо" сократился

В Украине состоялись все матчи 16-го тура футбольной Премьер-лиги. Любопытно, что из шести команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы, выиграть удалось только киевскому "Динамо", остальные потеряли очки.

В том числе отметим поражения лидера УПЛ "Шахтера" и третьей команды чемпионата "Олимпика". Тем не менее, и те, и другие сохранили свои позиции. И все же отставание "Динамо" от принципиального соперника сократилось. Теперь оно составляет всего 4 очка.

УПЛ, 16-й тур

"Шахтер" - "Александрия" - 1:2

"Зирка" - "Динамо" - 0:2

"Заря" - "Верес" - 1:1

"Карпаты" - "Мариуполь" - 0:1

"Ворскла" - "Сталь" - 1:1

"Черноморец" - "Олимпик" - 2:1