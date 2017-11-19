Турнирная таблица УПЛ: отрыв "Шахтера" от "Динамо" сократился
22:00, 19 ноября 2017Футбол
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Из лидеров в 16-м туре выиграло только "Динамо".
В Украине состоялись все матчи 16-го тура футбольной Премьер-лиги. Любопытно, что из шести команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы, выиграть удалось только киевскому "Динамо", остальные потеряли очки.
В том числе отметим поражения лидера УПЛ "Шахтера" и третьей команды чемпионата "Олимпика". Тем не менее, и те, и другие сохранили свои позиции. И все же отставание "Динамо" от принципиального соперника сократилось. Теперь оно составляет всего 4 очка.
УПЛ, 16-й тур
"Шахтер" - "Александрия" - 1:2
"Зирка" - "Динамо" - 0:2
"Заря" - "Верес" - 1:1
"Карпаты" - "Мариуполь" - 0:1
"Ворскла" - "Сталь" - 1:1
"Черноморец" - "Олимпик" - 2:1
upl.ua
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