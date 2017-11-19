Аутсайдер УПЛ "Черноморец" обыграл третью команду чемпионата "Олимпик" (видео)

В Одессе состоялся последний поединок в рамках 16-го тура Пемьер-лиги. "Черноморец" уверенно обыграл донецкий "Олимпик" - 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

Первый тайм команды провели примерно на равных с незначительным преимуществом игроков "Олимпика". Однако основные события произошли после перерыва. На 59-й минуте футболист "Черноморца" Кирилл Ковалец неожиданно пробил из-за пределов штрафной, и голкипер гостей Махарадзе с опозданием среагировал на удар - 1:0.

Подопечные Романа Санжара бросились отыгрываться, но в результате простили еще один гол. После розыгрыша углового Махарадзе допустил еще одну ошибку на выходе, и Мамаду Ваге удвоил преимущество одесситов.

Уже в компенсированное время Зураб Очигава сумел отквитать один мяч, но для того, чтобы сделать большее, гостям не хватило времени.

Победа позволила "Черноморцу" уйти с последнего места, набрав 15 очков. "Олимик" же прервал свою 6-матчевую серию без поражений. У донетчан 25 пунктов, они остались на третьем месте.

Видео матча: