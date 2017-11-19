Онлайн-видеотрансляция "Черноморец" - "Олимпик": УПЛ, 16-й тур
В Одессе аутсайдер УПЛ принимает третью команду чемпионата Украины.
Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" проходит заключительный поединок 16-го тура футбольной Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" встречается с донецким "Олимпиком", сообщает официальный сайт УПЛ.
Одесская команда является одним из аутсайдеров первенства, конкурируя со "Сталью". При этом "сталевары" в отчетном туре сыграли вничью с "Ворсклой" и опередили "Черноморец" по дополнительным показателям в турнирной таблице, оставив "моряков" на последнем месте.
Что касается "Олимпика", то подопечные Романа Санжара уверенно идут на 3-й строчке. Они не проигрывали уже 6 матчей (последняя неудача - в игре 9-го тура против "Динамо" - 1:2).
Отметим, что матч первого круга "Олимпик" - "Черноморец" был за донецким клубом (победа 1:0).
Игра "Черноморец" - "Олимпик" начнется в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.