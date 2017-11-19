"Карпаты" уволили очередного тренера - СМИ

Исполняющий обязанности главного тренера львовских «Карпат» Сергей Зайцев покинул свою должность. Об этом стало известно сайту "Трибуна".

Решение об отставке приняло руководство клуба, а точнее – спортивный директор «Карпат» Дарио Друди.

Однако официально львовский клуб еще не подтвердил эту информацию.

Напомним, Сергей Зайцев возглавил львовский клуб 14 сентября, после отставки Серхио Наварро.

За это время команда провела 9 матчей – 1 победа, 5 ничьих и 3 поражения. Напомним, что в последней игре "Карпаты" вновь проиграли - на этот раз дома «Мариуполю» (0:1).