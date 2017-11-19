Претендент на Лигу Европы "Ворскла" не сумела победить аутсайдера Премьер-лиги "Сталь"

В Полтаве состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала на своем поле "Сталь" из Каменского.

Поединок завершился вничью 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме полтавчане на правах фаворита чаще владели мячом, однако до опасных моментов доводили дело нечасто. Отличиться "Ворскле" удалось уже после перерыва. После прохода Ребенка Кобахидзе в одно касание вколотил мяч в сетку.

Однако на 72-й минуте игрок "Стали" Хоцяновский восстановил равновесие. Вратарь "Ворсклы" Шуст кулаком выбил мяч прямо на Хоцяновского, который сумел воспользоваться ситуацией.

Ничья - 1:1 - пошла в зачет "Стали", которая ведет борьбу за выживание. Каменцы набрали 12 очков, сравнявшись с "Черноморцем" (команды занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице).

У "Ворсклы" - 22 очка и пятая строчка в таблице.