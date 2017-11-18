Ибрагимович вернулся на поле впервые за семь месяцев

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за семь месяцев.

В матче 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1) команда Жозе Моуриньо отыгралась со счета 0:1 и забила четырежды. После этого, португалец решился сделать важную в психологическом плане замену.

На 77-й минуте встречи вместо Антони Марсьяля на поле появился Ибрагимович, который в последнее время восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

Читайте такжеВ Швеции заговорили о возвращении Ибрагимовича в сборную после сенсационного выхода на ЧМ-2018Этот выход стал для шведа первым с 20 апреля, когда форвард получил травму в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

Отметим также появление на поле Поля Погба впервые за два месяца. Француз появился в стартовом составе и забил гол и отдал голевую передачу.

Напомним, Ибрагимович задумался о возвращении в сборную Швеции после выхода шведов на чемпионат мира-2018.