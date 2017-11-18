"Карпаты" проиграли "Мариуполю" в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 16-го тура чепионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" уступили "Мариуполю", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

Судьба матча была решена на 19-й минуте, когда гол забил Сергей Болбат. Сместившись слева в центр Болбат сильно и точно пробил в нижний угол ворот. Защитники почему-то только сопровождали игрока "Мариуполя", не предпринимая никаких действий.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 20 очков (6-7 место), а у "Карпат" осталось 14 баллов (10).