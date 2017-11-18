"Заря" и "Верес" поделили очки в матче Премьер-лиги (видео)

В Запорожьн на "Славутич-Арена" завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала ровенский "Верес" и не смогла удержать победу, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Луганчане гораздо лучше начали матч, имели ряд опасных моментов и в середине первого тайма открыли счет. Гол забил Артём Громов. После прострела Кабаева по мячу не попал Иури, но мяч попал в ногу Громову и закатился за линию ворот. Довольно курьезный гол получился.

Тем не менее, после перерыва "Верес" сумел сравнять счет. На 61-й минуте после навеса со штрафного мяч от Сергийчука, который врезался в Лунина, прилетел к Адамюку, и тот с острого угла отправил снаряд в ворота.

Таким образом, на счету "Вереса" теперь 22 очка, у "Зари" - 20, и команды сохранили 3-е и 6-е места в турнирной таблице лиги.