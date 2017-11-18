Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Мариуполь": УПЛ, 16-й тур

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают на своем поле ФК "Мариуполь", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 10-е и 7-е места, соответственно.

На счету "Карпат" после 15 игр 14 очков, у "Мариуполя" 17 баллов в 14 играх и номинальная техническая победа в игре с "Динамо", которая не состоялась. Официально победу "Мариуполю" в матче с киевлянами еще не присудили.

Матч крайне важен для обеих команд. "Мариуполь" ведет борьбу за место в Топ-6 по итогам первого круга соревнований с луганской "Зарей", а "Карпаты" борятся с "Черноморцем" и "Сталью" за место в Премер-лиге на следующий год.

Игра "Карпаты" - "Мариуполь" начнется во Львове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.