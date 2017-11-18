Онлайн-видеотрансляция, "Заря" - "Верес": УПЛ, 16-й тур

Сегодня в Запорожье проходит матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает ровенский "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 6-е и 4-е места в турнирной таблице, соответственно.

У "Зари" на данный момент 19 балов, а у "Вереса" - 21.

Нынешний матч очень важен как для дебютанта УПЛ "Вереса", который до сих пор находится в числе лидеров, так и для "Зари", которая в пролом сезоне считалась "третьей силой" украинского футбола после "Шахтера" и "Динамо".

Матч "Заря" - "Верес" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.