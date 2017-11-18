Онлайн-видеотрансляция, "Заря" - "Верес": УПЛ, 16-й тур
13:56, 18 ноября 2017Футбол
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В Запорожье проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу.
Football.ua
Сегодня в Запорожье проходит матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает ровенский "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые занимают 6-е и 4-е места в турнирной таблице, соответственно.
У "Зари" на данный момент 19 балов, а у "Вереса" - 21.
Нынешний матч очень важен как для дебютанта УПЛ "Вереса", который до сих пор находится в числе лидеров, так и для "Зари", которая в пролом сезоне считалась "третьей силой" украинского футбола после "Шахтера" и "Динамо".
Матч "Заря" - "Верес" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 14.00.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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