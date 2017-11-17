"Боруссия" Ярмоленко проиграла "Штуттгарту" в матче Бундеслиги

В Штуттгарте завершился стартовый матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" с украинцем Андреем Ярмоленко в составе проиграла "Штуттгарту", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1.

Уже в самом начале игры, на 5-й минуте, игрок "Штуттгарта" Бартра жестко отпасовал на Бюрки, голкипер неудачно принял мяч и вышедший на пустые ворота Чадрак Аколо спокойно реализовал момент - 1:0.

Дортмундцам удалось сравнять счет в самой концовке первого тайма, когда арбитр назначил пенальти в ворота . При этом, Шююрле не сумел переиграть вратаря Цилера. К счастью дортмундцев Максимилиан Филипп успел на добивание и отправил мяч в ближнюю "девятку" - 1:1.

Судьба игры была решена на 51-й минуте. После длинного заброса Йосип Брекало убежал в штрафную "Боруссии", на замахе обыграл Загаду и точно пробил - мяч пролетел между ногами у Бюрки.

На 71-й минуте, в очередной атаке "Боруссии" Андрей Ярмоленко с линии штрафной перебросил мяч через Цилера в ворота, но арбитр зафиксировал игру рукой у украинца. В дальнейшем дортмундцы так и не сумели сравнять счет.

Таким образом, на счету "Боруссии" осталось 20 очков и команда на 6 баллов отстает от "Баварии" и на 2 - от "Лейпцига", у которых на 1 игру меньше. Кроме того, "Боруссию" по итогам тура может обойти еще ряд команд.