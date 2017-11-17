Фонсека: в матче с "Александрией" мы показали ужасную игру в обороне

Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Александрии» в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги, в эфире телеканала "Футбол 1".

"Сегодня был сложный матч. Когда команды полностью закрываются, сложно вскрыть оборону. Поздравляю «Александрию», они боролись до самого конца. Мы же показали ужасную игру в обороне. Мы могли создавать качественные моменты, оставаясь с мячом. Но нам опять забили первыми, а после этого сложно перевернуть результат", - отметил Фонсека.

"Недоволен игрой в обороне. Нельзя пропускать такие мячи. Сейчас я не буду переходить на индивидуальности. Но два пропущенных гола – вина обороны", - продолжил специалист.

"Думал ли я о третьей замене? Да, но в итоге решил, что это не принесет радикальных изменений, поэтому ее не сделал", – подытожил португальский специалист.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проиграл «Александрии» в матче 16-го тура УПЛ со счетом 1:2.