Сегодня Житомирская областная федерация футбола отпраздновала свое 25-летие и подвела итоги спортивного года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, поздравил футболистов с праздником 17 ноября заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«От имени главы администрации Игоря Гундича, поздравляю вас с праздником! Житомирский футбол имеет хорошую историю достижений и побед. 2017 год можно смело назвать годом возрождения футбола на Житомирщине. Надеюсь, что в 2018-м мы уже будем смотреть первый футбольный матч на обновленном стадионе «Полесье». Спасибо всем, кто приобщился к развитию этого вида спорта в нашей области», – сказал Лагута и пожелал спортсменам побед.

Также он от имени председателя ОГА Игоря Гундича вручил лучшим из лучших в футболе почетные грамоты и благодарности.

Справка УНИАН. Житомирская областная федерация футбола – областная общественная спортивная организация, основанная 23 ноября 1992 года и является коллективным членом Федерации футбола Украины.

Главной целью деятельности Житомирской областной федерации футбола является содействие развитию и популяризация футбола в регионе.

Председатель федерации – Руслан Павлюк.