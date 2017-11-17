Ярмоленко попал в пятерку лучших атакующих игроков Бундеслиги

Украинский легионер команды немецкой Бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко попал в пятерку лучших ааткующих игроков лиги, сообщает Команда 1.

Первое место в рейтинге лучших игроков бундеслиги по числу участий в голевых атаках делят Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д) и Роберт Левандовский (Бавария), которые участвовали в 13-ти забитых мячах своих команд.

Читайте такжеЯрмоленко вошел в список 16 звездных футболистов, которые пропустят ЧМ, по версии KickerНа третьей строчке следует Юлиан Брандт из Байера (10), а дальше расположилась группа из шести футболистов с девятью очками. Среди них и наш Андрей Ярмоленко, у которого 1,7 участия в голах в среднем за 90 минут.

В свою очередь, самым полезным игроком чемпионата Германии по общей оценке игры является защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих — его InStat Index составляет 351 балл. Рейтинг Ярмоленко — 291, а это восьмое место среди всех правых полузащитников лиги.

Любопытно, что "Боруссия" и "Шальке", в составе которого выступает другой украинец Евгений Коноплянка, лидируют в Бундеслиге по количеству мячей, забитых после стандартных положений — у них по девять таких голов. При этом гельзенкирхенцы пропустили после стандартов всего два мяча — это тоже лучший результат в немецком чемпионате. В общей сложности меньше команды Евгения Коноплянки пропустила только "Бавария", а по количеству забитых мячей лидируют, к слову, дортмундцы.