"Шахтер" прибыл на матч Премьер-лиги с "Александрией" с Тайсоном в составе

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" отправился в Харьков, на матч с «Александрией». Вместе с командой на игру вылетел полузащитник Тайсон, который только накануне вернулся в Киев из расположения сборной Бразилии и успел провести тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

Полный список игроков "Шахтера" выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

Читайте такжеФонсека перед игрой "Шахтер" - "Александрия" : о том, чтобы поберечь футболистов на матч с "Наполи", даже не думализащитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо;

полузащитники: Иван Петряк, Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Александр Пихаленок, Тайсон, Бернард, Дентиньо, Александр Зубков, Марлос;

нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Александрия» состоится сегодня, 17 ноября, в 19:00 на харьковском ОСК «Металлист».

Прямая телетрансляция запланирована на канале «Футбол 1».