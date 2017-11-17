"Динамо" сделало более выгодное предложение для Виды, но тот предпочел "Бешикташ" - СМИ

Киевское "Динамо" потерпело неудачу в попытке убедить центрального защитника Домагоя Виду подписать новый контракт с клубом, сообщает SportArena со ссылкой на Goal.com.

По информации источника, президент бело-синих Игорь Суркис недавно вышел на Виду с улучшенным финансовым предложением, превысив те финансовые условия, которые предлагали Виде в "Бешикташе".

Однако хорватский защитник отказался, дав понять, что в январе переберется в стан "Черных орлов", с которыми ранее, по информации турецкой прессы, подписал предварительный контракт.

Читайте такжеВида прибудет в расположение "Бешикташа" в декабре - СМИНынешний трудовой договор Виды с "Динамо" истекает 31 декабря нынешнего года, а потому 1 января он сможет покинуть киевский клуб на правах свободного агента, чем, очевидно, и воспользуется.

Ранее турецкая пресса сообщала, что за срыв контракта с Бешикташем между сторонами прописана неустойка в 7 миллионов евро. Ее будет вынужден заплатить либо футболист, либо стамбульский клуб — в зависимости от того, по чьей вине сорвется уже согласованный трансфер.

В октябре Игорь Суркис заявлял, что Вида покинет клуб, потому как киевляне не готовы предложить хорвату запрашиваемые тем условия контракта.

Раньше издание сообщало, что Вида хотел бы получать в Динамо 3 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне на счету Домагоя Виды 9 матчей в УПЛ, в которых он отличился 2 голами.