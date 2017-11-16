Украинский тренер Грозный покинул казахстанский "Иртыш"
17:32, 16 ноября 2017Футбол
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У 61-летнего специалиста закончился срок контракта с клубом.
За три месяцы работы Вячеслав Грозный вывел "Иртыш" в еврокубки / fcirtysh.kz
Украинский тренер Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера казахстанского клуба «Иртыш» в связи с истечением срока контракта.
Павлодарский клуб расстался с 61-летним специалистом по истечении срока контракта.
Украинец проработал в «Иртыше» три месяца. Под его руководством команда одержала 3 победы в 10 матчах и заняла по итогам сезона 4-е место в чемпионате Казахстана, обеспечив себе участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.
Руководство ФК «Иртыш» поблагодарило Вячеслава Грозного за работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере.
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