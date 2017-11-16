Украинский тренер Грозный покинул казахстанский "Иртыш"

Украинский тренер Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера казахстанского клуба «Иртыш» в связи с истечением срока контракта.

Павлодарский клуб расстался с 61-летним специалистом по истечении срока контракта.

Украинец проработал в «Иртыше» три месяца. Под его руководством команда одержала 3 победы в 10 матчах и заняла по итогам сезона 4-е место в чемпионате Казахстана, обеспечив себе участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Руководство ФК «Иртыш» поблагодарило Вячеслава Грозного за работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере.