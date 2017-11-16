"Шахтер" нашел усиление на место правого защитника вместо Срны

"Шахтер" ведет переговоры с итальянской "Фиорентиной" по поводу трансфера правого защитника Бруну Гашпара, сообщает Zerozero.pt.

По информации источника, переговоры продвигаются достаточно успешно. "Шахтер" хочет усилиться 24-летним Гашпаром во время зимнего трансферного окна. Главный тренер горняков Паулу Фонсека хочет усилить команду зимой для успешного выступления в еврокубках во второй половине сезона.

Читайте такжеСрна может войти в тренерский штаб сборной Хорватии - СМИБруну Гашпар этим летом перешел в «Фиорентину» из португальской «Витории Гимараэш» за 4 млн евро и провел в итальянской Серии А 7 матчей, отдав 2 голевых передачи.

Напомним, в конце сентября основной правый защитник и капитан донецкого клуба Дарио Срна решил приостановить выступления за команду из-за положительной допинг пробы. В его отсутствие основным правым защитником команды стал Богдан Бутко.