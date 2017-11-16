"Барселона" хочет подписать с Месси пожизненный контракт

"Барселона" работает над составлением пожизненного контракта для своего форварда Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Генеральный директор клуба Оскар Грау рассказал на заседании членов Генеральной ассамблеи "Барсы", что с аргентинцем будет подписано пожизненное соглашение.

Известно также, что связаться с Лионелем насчет трансфера пытались несколько клубов, но все эти попытки были безуспешными. Аргентинец никогда не рассматривал вариант смены команды, хотя перейдя в какой-либо другой клуб, мог бы получить сразу же гораздо лучшие финансовые условия. Но Месси не раздумывал об уходе даже в течение двух лет, во время которых "Барселона" не могла предложить ему увеличение зарплаты.

Пока не уточняется, как скоро ожидается подписание сделки, но в клубе уверены в реализации этих планов.

На сегодняшний день пожизненный контракт с "Барселоной" подписал лишь один игрок - Андрес Иньеста. Соглашение о таком виде договора было достигнуто в октябре.

В этом сезоне 30-летний Месси забил 16 голов и сделал 5 результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.