"Шахтер" бесплатно пустит студентов на матч УПЛ с "Александрией" в честь Дня студентов

14:59, 16 ноября 2017
Футбол
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На матче также будут разыграны 100 билетов на концерт ко Дню студента и смартфон.

Вход на матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Шахтер" - "Александрия" будет бесплатным для всех студентов, сообщает ФК "Шахтер".

Это подарок студентам в честь праздника - Дня студента.

Также клуб разыграет 100 билетов на арт-завод «Механика» ко Дню студента и смартфон.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Александрия" состоится 17 ноября. Начало игры на ОСК «Металлист» - в 19.00. 

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