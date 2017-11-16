"Шахтер" бесплатно пустит студентов на матч УПЛ с "Александрией" в честь Дня студентов
14:59, 16 ноября 2017Футбол
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На матче также будут разыграны 100 билетов на концерт ко Дню студента и смартфон.
"Шахтер" приглашает студентов на матч с "Александрией" / facebook.com/fcshakhtar
Вход на матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Шахтер" - "Александрия" будет бесплатным для всех студентов, сообщает ФК "Шахтер".
Это подарок студентам в честь праздника - Дня студента.
Также клуб разыграет 100 билетов на арт-завод «Механика» ко Дню студента и смартфон.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Александрия" состоится 17 ноября. Начало игры на ОСК «Металлист» - в 19.00.
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