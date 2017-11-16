Сборная России оказалась худшей в рейтинге ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

Сборная России оказалась худшей командой среди всех участников ЧМ-2018 в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций.

Россияне занимают 65-е место в рейтинге с 563 баллами.

Команда не проводила официальных матчей в последние полтора года - после Евро-2016 - так как автоматически, на правах страны-хозяйки Мундиаля, получила право участвовать в ЧМ. Соответственно, балы начислялись только за товарищеские игры, которые не так ценны для составителей рейтинга.

Читайте такжеСША готовят турнир, альтернативный чемпионату мира в РоссииСборные Южной Кореи и Саудовской Арави занимают 62-63 места в рейтинге. Из Топ-10 рейтинга на ЧМ не попала только команда Чили.

Тем не менее, по условиям жеребьевки финальной части ЧМ-2018, номинально слабейшая команда турнира будет посеяна в первой корзине - наравне с "грандами" из Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.