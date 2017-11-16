Динамо проведет товарищеский матч с дортмундской "Боруссией" в Киеве, Ярмоленко сыграет в составе обеих команд

Весной киевское "Динамо" проведет товарищеский матч с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, сообщил источник Football.ua.

При этом команды будут играть основными составами, а Андрей Ярмоленко отыграет один тайм за "шмелей" и один тайм за свой бывший клуб.

"До чемпионата мира "Динамо" сыграет с дортмундской "Боруссией" в Киеве. Ярмоленко сыграет по тайму за обе команды, так прописано в контракте", — сказал Игорь Суркис.

Как сообщал УНИАН, 28 августа нынешнего года Андрей Ярмоленко перебрался из "Динамо" в "Боруссию" за 25 миллионов евро.