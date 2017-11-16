Объявлен состав корзин для финальной жеребьевки ЧМ-2018

Стал известен состав корзин на жеребьевке финальной части ЧМ-2018, сообщает официальный сайт турнира.

Согласно утвержденной ранее процедуре финальной жеребьевки, все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании рейтинга FIFA, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1.

Следовательно, состав корзин выглядит следующим образом.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал и Иран

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия

В одну группу, как и на предыдущих турнирах, не может попасть более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.

Финальная жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.