Объявлен состав корзин для финальной жеребьевки ЧМ-2018
После того, как сборная Перу, обыграв Новую Зеландию (0:0, 2:0), стала обладателем последней путевки на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, полностью определился состав участников турнира.
Стал известен состав корзин на жеребьевке финальной части ЧМ-2018, сообщает официальный сайт турнира.
Согласно утвержденной ранее процедуре финальной жеребьевки, все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании рейтинга FIFA, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1.
Следовательно, состав корзин выглядит следующим образом.
Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция
Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия
Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал и Иран
Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия
В одну группу, как и на предыдущих турнирах, не может попасть более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.
Финальная жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.