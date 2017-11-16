Сборная Перу стала последним 32-м участником Чемпионата мира-2018

В столице Перу Лиме на Эстадио Насьональ завершился ответный матч межконтинентального плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Перу принимала команду Новой Зеландии и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0, в то время как первая игра окончилась нулевой ничьей.

В середине первого тайма, на 27-й минуте Джефферсон Фарфан открыл счет в матче. А в середине второго - на 65-й минуте - Кристиан Рамос удвоил преимущество своего коллектива.

Таким образом, сборная Перу стала последним 32-м участником ЧМ-2018. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.