Федерация футбола Италии уволила главного тренера сборной Вентуру

20:29, 15 ноября 2017
Футбол
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Это случилось через два дня после невыхода "Скуадры Адзурры" на чемпионат мира. 

Джанпьеро Вентура / fourfourtwo.com

Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура уволен со своей должности.

Об этом официально объявила Федерация футбола Италии, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тысяч евро за разрыв контракта с федерацией.

Напомним, под руководством Вентуры "Скуадра Адзурра" впервые за 60 лет не пробилась на чемпионат мира. 

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Теги: #сборная Италии увольнение тренера#Джанпьетро Вентура