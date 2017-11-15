Федерация футбола Италии уволила главного тренера сборной Вентуру
20:29, 15 ноября 2017Футбол
227
Это случилось через два дня после невыхода "Скуадры Адзурры" на чемпионат мира.
Джанпьеро Вентура / fourfourtwo.com
Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура уволен со своей должности.
Об этом официально объявила Федерация футбола Италии, сообщает Football Italia.
Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тысяч евро за разрыв контракта с федерацией.
Напомним, под руководством Вентуры "Скуадра Адзурра" впервые за 60 лет не пробилась на чемпионат мира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter