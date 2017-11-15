Федерация футбола Италии уволила главного тренера сборной Вентуру

Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура уволен со своей должности.

Об этом официально объявила Федерация футбола Италии, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тысяч евро за разрыв контракта с федерацией.

Напомним, под руководством Вентуры "Скуадра Адзурра" впервые за 60 лет не пробилась на чемпионат мира.