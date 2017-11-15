Капитан молодежной сборной Украины по футболу принял гражданство Грузии

Полузащитник молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе больше не сможет играть за нашу сборную.

ФИФА удовлетворила ходатайство капитана молодежной сборной Украины о получении грузинского гражданства, сообщает Sport Arena.

Сам игрок заявил, что давно решил играть за сборную Грузии, но изначально планировал сменить футбольное гражданство уже после завершения отбора на Евро-2019.

Читайте такжеМолодежная сборная Украины обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2019 «Давно принял решение выступать за сборную Грузии. Другое дело, что хотел сделать это после окончания отборочных игр за украинскую молодежку, чтобы не подводить тренера и команду. Думаю, что меня не в чем упрекнуть. Я всегда полностью отдавался на футбольном поле, и главным для меня всегда оставались результаты команды. Уверен, что люди меня поймут», - заявил он.

Бека Вачиберадзе дебютировал за сборную Украины (U-21) в марте прошлого года. С тех пор он провел 12 матчей за нее и забил 2 мяча.

Свою клубную картеру Вачиберадзе начинал в «Черноморце». Затем привлек внимание «Шахтера», но так и не попал в первую команду горняков.

В последние четыре месяца он поддерживал форму с грузинским «Локомотивом».