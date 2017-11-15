Капитан молодежной сборной Украины по футболу принял гражданство Грузии
Согласно решению ФИФА, Бека Вачиберадзе не сможет выступать за Украину.
Полузащитник молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе больше не сможет играть за нашу сборную.
ФИФА удовлетворила ходатайство капитана молодежной сборной Украины о получении грузинского гражданства, сообщает Sport Arena.
Сам игрок заявил, что давно решил играть за сборную Грузии, но изначально планировал сменить футбольное гражданство уже после завершения отбора на Евро-2019.
Читайте такжеМолодежная сборная Украины обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2019 «Давно принял решение выступать за сборную Грузии. Другое дело, что хотел сделать это после окончания отборочных игр за украинскую молодежку, чтобы не подводить тренера и команду. Думаю, что меня не в чем упрекнуть. Я всегда полностью отдавался на футбольном поле, и главным для меня всегда оставались результаты команды. Уверен, что люди меня поймут», - заявил он.
Бека Вачиберадзе дебютировал за сборную Украины (U-21) в марте прошлого года. С тех пор он провел 12 матчей за нее и забил 2 мяча.
Свою клубную картеру Вачиберадзе начинал в «Черноморце». Затем привлек внимание «Шахтера», но так и не попал в первую команду горняков.
В последние четыре месяца он поддерживал форму с грузинским «Локомотивом».