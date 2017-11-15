Защитник "Шахтера" Ордец: в начале надо хорошо сыграть с "Александрией", а потом уже думать о "Наполи"

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец ответил на вопросы СМИ на открытой тренировке горняков перед игрой с "Александрией" в рамках чемпионата украинской Премьер-лиги, сообщает корреспондент УНИАН.

"Александрия" - очень хорошая и агрессивная команда с опытными исполнителями. Есть высокие, мощные нападающие, благодаря чему «Александрия» старается выжимать максимум из каждого стандарта: выигрывают много верховых единоборств, забивают немало мячей. Нам необходимо быть внимательными у своей штрафной: не фолить и не зарабатывать лишние угловые. Будет тяжелый поединок, тем более что мы после сборной, но надо выходить и показывать достойный футбол перед Лигой чемпионов, - начал игрок.

Читайте также"Шахтер" продал более 15 тысяч билетов на матч ЛЧ с "Манчестер Сити" за первые дниНа просьбу выделить в составе соперника кого-то персонально, Ордец вспомнил своего бывшего одноклубника: "Виталий Пономарь хорош – я играл с ним еще в «Шахтере-3». Он хоть и не очень высокий, но мощный, здорово цепляется за мячи. Кулиш также неплохой нападающий. Есть сильные фланговые футболисты, например, Андрей Цуриков с прекрасной передачей. Запорожан, базирующийся в центре поля, – мозг команды. В целом в «Александрии» собраны сильные ребята, так что надеемся, будет отличная встреча".

"Ждем поддержки болельщиков на этом матче", - добавил игрок.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, держат ли игроки донецкой команды в голове предстоящий матч Лиги чемпионов с "Наполи", защитник ответил: "Да, но в начале надо хорошо сыграть с «Александрией», победить, а потом уже думать о «Наполи».

А говоря об общем состоянии команды, заметил: "У нас на третий-четвертый день поединки, потому мы уже влились в этот ритм, все привыкли к нагрузкам. Так играют и в Англии, и в Испании, мы тоже адаптировались и готовы на сто процентов. Будем биться! Перестраиваться не сложно, ведь когда приезжаем из сборной, то сразу идет работа на оборону, все ориентируются на клуб и выполняют требования нашего тренера. У Ярослава Ракицкого все в порядке, тренируется. Вроде бы, ничего не болит, не беспокоит, и он будет готовиться к встрече".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Александрия" состоится в пятницу, 17 ноября. Начало игры в Харькове - в 19.00.