Тренер провалившейся сборной Италии: при мне были одни из лучших результатов за последние 40 лет

Главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура после провала команды в квалификации ЧМ-2018 оценил свою работу.

«Без Италии чемпионат мира не будет таким привлекательным, но, к сожалению, это случилось. Что я могу сделать? Я извинился перед итальянцами за результат. И все же при мне у сборной Италии были одни из лучших результатов за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах», – сказал Вентура в интервью изданию Le Iene, которое цитирует FourFourTwo.

Читайте такжеФедерация футбола Италии начала переговоры с АнчелоттиНа самом деле Италия с под руководством 69-летнего Джанпьеро Вентуры проиграла три раза в 17 матчах: Франции (1:3), Испании (0:3) и Швеции (0:1).

Итальянцы во второй раз в истории и впервые с 1958 года не прошли квалификацию чемпионата мира. При этом сам тренер не собирается уходить в отставку и требует компенсацию в случае досрочного расторжения контракта.