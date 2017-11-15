Фонсека перед игрой "Шахтер" - "Александрия" : о том, чтобы поберечь футболистов на матч с "Наполи", даже не думали

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч Премьер-лиги "Шахтер" - "Александрия" во время открытой тренировки горняков, которая состоялась сегодня на олимпийской базе "Святошин", сообщает корреспондент УНИАН:

"Все мы знаем, каким тяжелым будет поединок. Достаточно посмотреть нашу последнюю встречу с александрийцами, чтобы оценить, сколько сложностей они создают на поле. Постараемся выпустить лучший состав. Не будет никакой ротации или задачи поберечь футболистов перед следующей игрой", - начал Фонсека.

На вопрос УНИАН не разбалансирована ли команда после перерыва на сборные, ведь обычно игроки возвращаются в разном состоянии; насколько эта проблема актуальна сегодня, Фонсека заметил: "Чаще всего вопрос не в физических кондициях футболистов, а в недостатке времени для подготовки к очередному матчу клуба. Вот вам пример: Тайсон прибудет в четверг, и именно завтра нам нужно отправляться в Харьков. Так что порой просто не хватает дней, чтобы в полной мере подготовиться. В целом, за исключением Пятова, все ребята вернулись в хорошей форме. В пятницу предстоит сложный поединок, и я думаю, что мы подойдем к нему в отличном состоянии".

А говоря о том не было ли все-таки мыслей выпустить не основных футболистов, чтобы поберечь других на матч с «Наполи», ответил: "Нет, об этом даже не думали. В конце концов, мы сыграем после паузы в чемпионате. Другое дело, когда сжатый календарь и большое число поединков, возможно, тогда необходимо беречь исполнителей от травм перед Лигой чемпионов. Однако сейчас не тот случай. К тому же для нас Премьер-лига – приоритет, на котором мы сконцентрированы. До декабря нужно взять верх абсолютно во всех матчах, потому что после зимней паузы в Премьер-лиге у нас ожидаются встречи с самыми сложными оппонентами. Необходимо быть готовым к этому".

Читайте такжеФонсека после игры с "Динамо": все понимают, что мы играли лучшеГоворя про супермотивированную "Александрию" тренер заметил: "Всем известно, насколько трудными бывают для нас поединки чемпионата. Результаты это отражают. Непросто побеждать команды, демонстрирующие футбол, немного отличающийся от нашего. Если «Александрия» будет мотивирована, то мы должны быть гипермотивированы! Только так возьмем три очка. Нам крайне важно оставаться лидерами – станем добиваться этой цели. Действительно, всегда сложно проводить матчи до и после Лиги чемпионов, однако я делаю акцент на мотивации. Если у игроков ее не будет на встречу с «Александрией», вероятно, у них не появится даже возможности мотивироваться на поединок с «Наполи». Ребятам нужно быть весьма осторожными с этим и иметь настрой только на положительный результат".

А говоря о том, что Жозе Моуриньо не любит паузы на сборные, и, в связи с этим, как Фонсека к ним относится в свете того, что именно этот перерыв был своевременным перед важнейшим для «Шахтера» отрезком в группе Лиги чемпионов, заметил: "Если честно, как и Моуриньо, тоже не очень люблю такие паузы. Когда в твоей команде много сборников, всегда нелегко, ведь на тренировках остается минимум игроков. Что касается продуктивности минувшей недели, то ее практически не было. А для других клубов, где не так много футболистов сборных, это положительный перерыв: возможность отдохнуть и отработать нюансы, на которые не хватало времени".

Говоря о персоналиях, тренер отметил: "Пятов приехал из расположения сборной с небольшим повреждением, на протяжении двух дней проходил терапию, вчера уже тренировался и сегодня тоже будет заниматься в общей группе. Оценим ситуацию и его самочувствие. Скорее всего, с ним все в порядке и он будет играть. Что касается, Тайсона, то когда он прибудет, определим физическое состояние игрока. Вчера в матче за национальную команду он не участвовал. Ждем Тайсона и увидим, как он себя чувствует. Если все хорошо, то нет никакого секрета – он сыграет."

А говоря о давно не игравшем Ракицком, тренер лаконично заметил: "Он сыграет вне всяких сомнений".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Александрия" состоится в пятницу, 17 ноября. Начало игры в Харькове - в 19.00.