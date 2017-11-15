Австралия стала предпоследней сборной, которая добыла путевку на ЧМ в Россию

В Сиднее состоялся ответный матч межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира-2018 по футболу, который определил обладателя предпоследней путевки на мундиаль.

Сборная Австралии обыграла команду Гондураса - 3:1. Хет-трик в составе австралийской сборной оформил игрок английской "Астон Виллы" Майл Единак. На 53-й минуте он забил со штрафного, а на 72-й и 85-й минутах оба раза реализовал пенальти.

Читайте такжеСША готовят турнир, альтернативный чемпионату мира в РоссииКоманда Гондураса ответила лишь голом престижа на 90+4-й минуте (отличился Альберт Элис).

В первом поединке - Гондурас - Австралия - была зафиксирована ничья 0:0.

Таким образом, австралийцы стали 31-й командой, которая стала участником чемпионата мира в России. Осталось определить последнего, 32-го участника. На оставшееся место претендуют Перу и Новая Зеландия, которые сыграют сегодня ночью (первый матч - 0:0).