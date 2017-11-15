Голкипер "Шахтера" Пятов тренируется в общей группе, вернувшись после повреждения спины
12:24, 15 ноября 2017Футбол
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На следующей неделе горняки сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" на выезде.
Андрей Пятов / shakhtar.com
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов приступил к тренировкам с основной командой.
«Спина волновала еще до игры со Словакией. Это футбол, рабочие моменты. Сейчас все нормально, готовимся. Сегодня уже тренировался», – сказал Пятов, которого цитирует телеканал "Футбол".
Напомним, 33-летний голкипер не смог доиграть товарищеский матч против Словакии и был заменен после первого тайма.
Следующий матч «Шахтер» проведет в пятницу, 17 ноября против «Александрии». На следующей неделе, во вторник горняки сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" на выезде.
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