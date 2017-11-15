США готовят турнир, альтернативный чемпионату мира в России

США готовят международный турнир для сборных, не попавших на чемпионат мира 2018 года. Идея турнира принадлежит Федерации футбола США, которая собирается пригласить, помимо своей сборной, национальные сборные Италии, Нидерландов, Ганы, Чили и других стран, которые не пробились на официальный чемпионат мира в России. Об этом сообщает USA Today.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил существование планов серии матчей на американской земле. Скорее всего, они состоятся до начала мирового первенства в России, после окончания клубного сезона.

Напомним, что на чемпионат мира не смогла также попасть и украинская сборная. Поедет ли в США команда Андрея Шевченко, не сообщается.