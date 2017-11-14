Сборная Дании стала последним участником ЧМ-2018 от Европы

В Дублине завершился ответный матч раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018, в котором сборная Дании обыграла на выезде команду Ирландии и стала последним участником ЧМ-2018 от Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:5.

В начале игры более чем активными были хозяева поля, которые открыли счет уже на 6-й минуте. Точным ударом отличился Шейн Даффи. Впрочем, в дальнейшем гости перехватили инициативу и постоянно довлели на ворота соперников. К исходу получаса это привело к логичному исходу. На 29-й минуте автогол ирландца Сайруса Кристи позволил датчанам сравнял счет.

Затем наступило время Кристиана Эриксена, который в этом матче совершил хет-трик, забив голы на 31, 62 и 73 минутах.

А в самой концовке, на 89-й минуте, Никлас Бендтнер ударом с пенальти подвел итог матчу - 1:5.

Первая игра трехдневной давности в Копенгагене завершилась вничью 0:0 и по сумме двух игр в финальную часть ЧМ-2018 прошла команда Дании.