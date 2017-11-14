Тренер сборной Италии готов уйти в отставку, но требует солидную компенсацию

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура, чья команда впервые за 60 лет не попалала в финальную часть Чемпионата мира, готов уйти в отставку но только в случае выплаты солидной компенсации, сообщает Premium Sport.

У тренера действующий контракт до окончания Евро-2020. При этом, компенсация за его разрыв сейчас, должна составлять 2,6 млн. евро. Тренер же якобы готов пойти на уступки и согласиться на 700 тысяч евро в качестве компенсации.

Читайте такжеЛегендарный голкипер Буффон завершил карьеру в сборной ИталииПри этом, Федерация футбола Италии потеряет около 80 млн. евро прибыли отчислений ФИФА от спонсорских контрактов, продажи телеправ и прочих бонусов, которые полагаются участникам финальной части ЧМ.

Как сообщал УНИАН, сборная Италии проиграла команде Швеции по сумме двух матчей (0:1 и 0:0) в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 и впервые с 1958 года не попала в число участников финальной части Мундиаля.