Глава апелляционного комитета ФФУ: комитет не увидел оснований для удовлетворения жалобы "Динамо"

Глава Апелляционного комитета ФФУ Тарас Герула прокоментировал сегодняшнее решение о присуждении "Динамо" технического поражения в не состоявшейся игре с "Мариуполем", сообщает "Футбол 1".

- Апелляционный комитет принял решение в удовлетворении апелляционной жалобы «Динамо» отказать полностью и оставить в силе решение КДК ФФУ. В пользу этого решения были разные аргументы, которые были существенными. Апелляционный комитет не увидел оснований для удовлетворения жалобы. Решение КДК ФФУ признано законным, правильным, полным и таким, что не может быть пересмотрено или отменено, - отметил Герула.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Апелляиционный комитет ФФУ утвердил более раннее решение Контрольно-дисциплинарного комитета федерации о присуждении "Динамо" технического поражения "Мариуполю" - 0:3.