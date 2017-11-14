Маркевич назвал лучших игроков отбора ЧМ-2018 в составе сборной Украины

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич назвал тройку лучших игроков команды в отборе к ЧМ-2018 и пояснил, в чем главный минус наших легионеров из клубов немецкой Бундеслиги - Андрея Яррмленко и Евгения Коноплянки, сообщает Команда 1.

"Если команда не вышла из группы, значит, результат нельзя назвать положительным. Но обнадеживает, что сборная билась до конца. Да и в следующие турниры я смотрю с оптимизмом", - начал Маркевич.

Читайте такжеРоссия без Украины: команда Шевченко не поедет на Чемпионат мира"Команда потихоньку выходит на новый уровень. По крайней мере, футболисты старались держать мяч, не били куда попало. В прошедшем отборе порой сине-желтые выглядели солидно. Правда, целостной картина игры была только в домашней встрече с Турцией. В некоторых поединках команда хорошо выглядела в одном из таймов. Но этого пока недостаточно, чтобы находиться среди лучших сборных мира. Есть куда расти", - отметил экс-тренер "Карпат", "Металлиста" и сборной Украины.

Говоря о лучших игроках отбора, Маркевич заметил: "Андрей Пятов, Тарас Степаненко, и по полбалла отдам Андрею Ярмоленко и Евгению Коноплянке. Все-таки наши лидеры, я имею в виду Ярмоленко и Коноплянку, в самых сложных ситуациях должны уметь решать исход матча. Жаль, что этого не случилось".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла последний матч отбора ЧМ-2018 команде Хорватии и занячла 3-е место в итоговой турнирной таблице группы.

Команда прекратила борьбу за путевку на ЧМ, не попав даже в плей-офф соревнований.