Роналду признан лучшим игроком года по версии Goal, Месси - лишь четвертый
15:44, 14 ноября 2017Футбол
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Второе место занял голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку призёров полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Роналду второй раз подярд стал лучшим игроком года в мире / rsport.ru
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года по версии интернет-издания Goal., сообщает Чемпионат.
Второе место занял голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а замкнул тройку призёров полузащитник «Реала» Лука Модрич. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял лишь четвёртое место.
Отметим, что в 2016 году аргентинец также остановился в шаге от тройки призёров. В прошлом году вторым стал нападающий «Барселоны» Луис Суарес, а третье место занял Антуан Гризманн («Атлетико»).
Награда «Goal 50» вручается каждый год. Главные редакторы и корреспонденты из 37 изданий Goal по всему миру оценивают 50 лучших футболистов планеты за последние 12 месяцев.
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