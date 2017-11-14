"Динамо" засчитано техническое поражение в матче с "Мариуполем" - решение Апелляционного комитета ФФУ
15:40, 14 ноября 2017Футбол
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Апелляционный комитет ФФУ утвердил более раннее решение Контрольно-дисциплинарного комитета федерации.
facebook.com/fcmariupol
Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе. Об этом сообщает Команда1.
Это же касается команд киевского клуба U-21 и U-19. Таким образом, апелляция «Динамо» на решение КДК ФФУ не была удовлетворена.
Напомним, киевский клуб за несколько дней до заседания АК ФФУ пытался договориться с «Мариуполем» о том, чтобы все-таки сыграть этот матч, но получил отказ.
Пока не сообщается, будет ли «Динамо» подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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