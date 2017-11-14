"Динамо" засчитано техническое поражение в матче с "Мариуполем" - решение Апелляционного комитета ФФУ

Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе. Об этом сообщает Команда1.

Это же касается команд киевского клуба U-21 и U-19. Таким образом, апелляция «Динамо» на решение КДК ФФУ не была удовлетворена.

Напомним, киевский клуб за несколько дней до заседания АК ФФУ пытался договориться с «Мариуполем» о том, чтобы все-таки сыграть этот матч, но получил отказ.

Пока не сообщается, будет ли «Динамо» подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.