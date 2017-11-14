В Швеции заговорили о возвращении Ибрагимовича в сборную после сенсационного выхода на ЧМ-2018

После сенсационного выхода сборной Швеции в финальную часть чемпионата мира актуальным стал вопрос возвращения Златана Ибрагимовича в национальную команду.

Напомним, 36-летний нападающий в настоящее время восстанавливается после серьезной травмы колена, которую он получил в начале этого года. Еще в прошлом году, после неудачного для сборной Швеции Евро-2016, Ибрагимович объявил о завершении выступлений за сборную. Однако после финального свистка в матче Италия - Швеция разговоры о возвращении форварда разгорелись с новой силой, сообщает Reuters.

Прокомментировал возможное возвращение шведской легенды главный тренер национальной сборной Янне Андерссон.

Читайте такжеТы - легенда: испанец Касильяс поддержал Буффона, драматично завершившего карьеру в сборной Италии«Златан - наш величайший игрок всех времен, фантастический спортсмен во всех отношениях, но он сделал свой выбор, - заявил тренер на пресс-конференции в Милане. - У нас сейчас есть команда, которая сделала нечто фантастическое. Думаю, будет неправильно говорить о Златане вместо того, чтобы говорить об этих ребятах».

Игроки сборной Швеции пока не торопят события.

«Прежде всего Златан должен сам решить, хочет ли он выступать за сборную. В противном случае я не думаю, что было бы правильно обсуждать эту тему», - сказал защитник Людвиг Аугустинссон после игры с Италией.

Агент Ибрагимовича Мино Райола был гораздо более позитивным в отношении возвращения своего клиента в сборную.

«Если это будет зависеть от меня, я сам его доставлю на базу», - сказал он шведскому изданию SportExpressen.

Как сообщал УНИАН, вчера в Милане сборные Италии и Швеции сыграли вничью - 0:0. Этот результат позволил шведам выйти в финальную часть ЧМ-2018.