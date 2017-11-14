"Динамо" продлило контракт с голкипером Бущаном

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан продлил контракт с киевским клубом, сообщает сайт Команда 1.

Срок действия предыдущего соглашения заканчивался в конце сезона. Новый контракт "Динамо" с 23-летним вратарем рассчитан на три года до лета 2021-го.

Напомним, Бущан в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 2 гола.