"Динамо" продлило контракт с голкипером Бущаном
13:53, 14 ноября 2017Футбол
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Новое соглашение рассчитано на три года.
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан / dynamomania.com
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан продлил контракт с киевским клубом, сообщает сайт Команда 1.
Срок действия предыдущего соглашения заканчивался в конце сезона. Новый контракт "Динамо" с 23-летним вратарем рассчитан на три года до лета 2021-го.
Напомним, Бущан в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 2 гола.
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