Роналду заявил президенту "Реала" о желании покинуть клуб
Флорентино Перес не собирается отпускать 32-летнего футболиста.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев Флорентино Пересу.
Об этом сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito.
Тем не менее, Перес не собирается отпускать 32-летнего футболиста, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.
Роналду, в свою очередь, отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят.
Кроме того, попытки клуба приобрести Килиана Мбаппе («ПСЖ») и других звезд нападающий воспринимает как неуважение к себе.
Напомним, Роналду выступает за "Реал" с лета 2009 года после перехода из "Манчестер Юнайтед".
На данный момент португалец 4 раза становился обладателем "Золотого мяча" как лучший игрок планеты.