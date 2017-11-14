Роналду заявил президенту "Реала" о желании покинуть клуб

Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб и уже сообщил об этом президенту мадридцев Флорентино Пересу.

Об этом сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito.

Тем не менее, Перес не собирается отпускать 32-летнего футболиста, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Роналду, в свою очередь, отклонил предложение о продлении контракта с «Реалом», полагая, что его недостаточно ценят.

Кроме того, попытки клуба приобрести Килиана Мбаппе («ПСЖ») и других звезд нападающий воспринимает как неуважение к себе.

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с лета 2009 года после перехода из "Манчестер Юнайтед".

На данный момент португалец 4 раза становился обладателем "Золотого мяча" как лучший игрок планеты.