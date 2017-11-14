Ярмоленко вошел в список 16 звездных футболистов, которые пропустят ЧМ, по версии Kicker

Украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко вошел в список 16 звездных футболистов, которые пропустят чемпионат мира, по версии немецкого издания Kicker.

Компанию игроку сборной Украины также составили итальянцы Джанлуиджи Буффон, Марко Верратти, валлиец Гарет Бэйл, грек Сократис Папастатопулос, босниец Эдин Джеко, армянин Генрих Мхитарян, голландец Арьен Роббен, австриец Давид Алаба, турок Арда Туран, игрок сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, словак Марек Гамшик, гвинеец Наби Кейта, игрок сборной США Кристиан Пулишич, чилийцы Алексис Санчес и Артуро Видаль.

Напомним, Ярмоленко после своего перехода в «Боруссию» в 12 матчах отметился 4 голами и сделал 3 голевые передачи.